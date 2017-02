“Danette” é a grande campeã do concurso Baranga da Charanga

Delma Maiochi

Colaborou Luciano Guru Pedrilio

redação@mantiqueira.inf.br

Poços de Caldas, MG – Dentro das atividades da Charanga dos Artistas está o concurso Baranga da Charanga. Os participantes dos grupos de teatro, e também pessoas fora deste círculo, se caracterizam e buscam a faixa desta “miss” não muito dentro dos padrões de beleza, mas que não perde nos quesitos animação e criatividade.

Thiago Taygoara Boletta, um dos concorrentes a Baranga, lembra que o concurso teve início em 2008. “Os grupos de teatro começaram a perceber alguns personagens tão engraçados dentro da Charanga, que resolveram realizar o evento”, diz ele, que pelo segundo ano traz a sua Globeleza, que vem vestida de Indiamara, homenageando o carnaval de Parintins.

“Participar da Charanga é sempre muito bom, é um evento que é a cara do carnaval de Poços, um evento família, que resgata a cultura dos carnavais de antigamente. E o concurso de Baranga da Charanga oferece ao público personagens engraçadíssimos e as pessoas se divertem com a proposta de cada personagem, com as evoluções e apresentações”, diz ele.

As inscrições são feitas na hora e o jurado é o público. “A votação é popular, as pessoas se manifestam levantando as mãos, com palmas e gritos.

Gui Guerriero participa pela primeira vez do concurso, com a personagem “Ai que Maravilha”. “Fiquei nervoso, o contato direto com o público é sempre emocionante. E teve concorrentes fortes, com muito carisma”,

Baranga 2016

A atual campeã do concurso é Artemísia Vulgaris, personagem de Dema Mello. ““Sou uma baranga chique, rica, porque a baranguice está em qualquer lugar”, lembra.

Mello diz que apesar do concurso acontecer envolvido em muitas brincadeiras, os participantes levam a sério e é difícil ganhar.

“Minha vitória ano passado foi muito difícil. Mas estou feliz em passar a faixa para a Danete”.

Ganhadoras 2017

1° Danette – Luiz Munhoz

2° Isprendorosa – Daniel Viana

3° Darci Fabiana – Clisthenis Betti –

Charanga

A Charanga dos Artistas é uma das atrações de mais sucesso dentro da programação do carnaval da cidade. Ela nasceu da vontade de participantes de vários grupos de teatro, que há 17 anos, resolveram sair nos festejos de Momo lembrando os antigos carnavais, tocando marchinhas e fazendo cortejo para que os foliões pudessem dançar.