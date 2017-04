De que lado os senhores estão?

A disputa atual no cenário brasileiro é uma disputa pelo caráter que o Estado deve assumir: público e garantidor de direitos ou privatizador e gerenciador de privilégios. Historicamente, temos um processo onde o âmbito privado sempre suplantou o interesse público. Desde o genocídio dos povos indígenas, a exploração via transplante de africanos para o Brasil como mão de obra escrava, usada vergonhosamente por quase 4 séculos; a conversão do Brasil em área subalterna no mercado mundial, seu caráter primário exportador, tecnicamente atrasado e dependente, de forma proposital, um grande latifúndio monocultor para os interesses externos. Nosso Estado se firmou incipientemente para atender o império português despejado da Europa, ainda para servir a poucos. Em 450 anos de história, as revoltas populares foram massacradas e nunca houve democracia que perdurasse, desde a colônia, passando pelo império, o coronelismo e as ditaduras. Não havia povo na vida política e não havia interesse público. Nosso ensaio de democracia nos anos 50 e 60 foram aniquilados por 21 anos de ditadura civil-militar, amparada por militares e alas arcaicas da Igreja. Torturas, perseguições, assassinatos, estupros, desaparecimentos, silenciamento. A imposição da visão única, da aversão à crítica e a captura do Estado para a manutenção de privilégios de poucos de sempre. Ditadura, não “ditabranda”. A mesma defendida e aplaudida todo 31 de março por “bolsonaros” e seguidores que fazem da intransigência e autoritarismo sua ferramenta principal. Não é possível que tantos como Kucinki, Herzog, Lamarca, Marighellas, Etienes, homens e mulheres assassinadas ou torturados, ou ambos, sejam esquecidos em tão pouco tempo como se nada tivesse ocorrido nesse país, ainda mais em um cenário com infelizes semelhanças com o dos anos 1960.

A ditadura findou quando se sentiu segura. Da revolta popular, não pudemos escolher nem votar diretamente, mas estabelecemos as condições políticas para que se fizesse uma Constituição Cidadã, que pela primeira vez logrou universalizar o que até ali era privilégio de poucos.

Os sistemas públicos nem bem nasceram e já enfrentaram e continuam a enfrentar os interesses dos grupos privados e sua gana por fazer da necessidade do povo uma fonte irrestrita de lucro. Mercantilizar serviços públicos, submeter direitos recém-conquistados à logica de capitalização. Não é coincidência que os oligopólios midiáticos contribuam para, em que pese as falhas, questionar a eficácia do que é público e enaltecer o setor privado. Verdadeiras máfias instaladas, na educação, na previdência, na saúde, mais próximas do que se imagina, instrumentalizando o Estado para fins próprios.

Passamos pelo neoliberalismo dos 1990 e agora, enquanto o mundo sofre os impactos e questiona os impactos desses dogmas na economia e na vida das populações, o atual desgoverno reafirma nosso histórico de subserviência das elites aos interesses estrangeiros e financeiros, propondo um desmonte do nosso jovem sistema de seguridade social. Conseguiram criar o “neo” neoliberalismo.

Uma tríade de ações se coloca como prioritárias nesse resgate do que considerávamos morto. O Estado mercantilizado passa pela retração de investimentos, exemplificada pela PEC 241/55, o desmonte da previdência e o fim das garantias trabalhistas. É a morte de nosso ensaio de Estado de Bem Estar Social.

O Estado, como espaço público, como proposta republicana, está em xeque. Vem acompanhado pelas tentativas de cessar o diálogo, criminalizar a política, estrangular o pensamento e a capacidade de julgamento que junto a ele caminha. Nenhuma ação desse governo é de interesse público. O discurso do tecnicismo aplicado à administração pública demoniza a política, acaba com o diálogo e a construção coletiva no setor público. Relega a gestão da coisa pública ao seleto grupo dos que sabem, dos técnicos.

A escola talvez seja um dos poucos espaços remanescentes de caráter realmente plural, passível de diálogo. Talvez não à toa, sejam os docentes a frente maior de resistência nesse momento, mesmo diante de propostas como “escola sem partido” e tentativas de silenciamento da crítica e do contraditório.

As Câmaras Municipais e seus representantes têm a obrigação política de explicitar de que lado estão: do lado do interesse público, coletivo, garantidor da pluralidade, do diálogo e do contraditório, contrário à naturalização das desigualdades; ou do lado do privado, da mercantilização, do futuro incerto para os pobres, do discurso único da verdade, do moralismo e do dogma.

Por fim, deixo dois questionamentos aos vereadores de Poços de Caldas. Nossa cidade não é uma ilha, será influenciada caso essas mudanças se efetivem. Mas também pode influenciar para que elas parem. Assim questiono: De que lado os senhores estão? De que lado seus partidos estão?

Tiago Mafra é professor de Geografia e voluntário no pré-vestibular

comunitário Educafro