Desperdício – Editorial

A previsão da Organização das Nações Unidas (ONU) é que, até 2030, a demanda por água no mundo aumente em 50%. Ao mesmo tempo, mais de 80% do esgoto produzido pelas pessoas volta à natureza sem ser tratado. Diante desse cenário, nesta semana em que se comemora o Dia Mundial da Água a organização mobiliza governos, setor privado e sociedade civil contra o desperdício, por melhoria nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto e pelo reaproveitamento máximo das águas residuais urbanas. Em Poços de Caldas não é diferente, temos hoje menos de 20% de esgoto tratado e um desperdício muito grande de água já tratada. Um projeto de uma estação de tratamento de esgoto está em andamento e tudo indica que pode sair ainda nesta administração e tratar 100% do esgoto da cidade. Sem dúvida um avanço e tanto. Mas o que a gente vê é que isto ainda é um pingo no oceano, não existe uma política voltada para este problema e todos empurram o problema para o outro município. O tratamento de esgoto de Poços é fundamental, mas não resolve enquanto a região não tiver o mesmo trabalho. O que se vê é uma falta de interesse político em resolver esta questão fundamental para a sobrevivência do planeta.