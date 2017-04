Diagnóstico – Editorial

Um levantamento realizado pela prefeitura mostrou que mais 70% das escolas municipais precisam de alguma intervenção. Isto é descaso do poder público ou é falta de condições? Na verdade, hoje fica muito difícil administrar a cidade com tantos problemas e setores precisando de investimentos. Não é um descaso ou deficiência de apenas uma administração, na verdade se administra como pode e, como diz o mineiro, vai levando. Outro dia diziam a dificuldade que a administração tem hoje para acertar o seu setor de informática. Não houve investimento e uma atividade tão difusa como a prefeitura não pode ficar sem um controle eletrônico eficiente. A falta de um instrumento eficaz só leva ao descontrole de uma atividade que exige informação precisa e rápida. Por isto é que a resposta não é descaso do poder público, é a pura falta de condições técnicas para resolver

as questões. Não são só as escolas que estão nestas condições, os próprios esportivos também precisam de reformas urgentes. Os prédios onde funcionam as Secretarias não estão em condições adequadas. Como exigir eficiência sem ferramenta adequada para o trabalho. Este é o grande problema da administração pública. Temos tudo por fazer, e urgente.