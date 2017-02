DMAE inicia programa de recuperação de cacimbas

Poços de Caldas, MG – Cacimbas são bacias de captação de enxurradas que propiciam a infiltração da água acumulada promovendo a recarga do lençol freático e a manutenção de nascentes, além de evitar a destruição das estradas, a erosão do solo, a poluição e o assoreamento. Em Poços de Caldas, calcula-se que existam mais de 5 mil cacimbas , muitas delas com uma capacidade de 10 a 20 mil litros, sendo que a maioria está totalmente comprometida por falta de manutenção. Em virtude disso, o DMAE está iniciando um programa de recuperação das cacimbas, que tem seu início programado para o mês de março deste ano.

Segundo o supervisor interino da seção de Expansão e Manutenção do DMAE Wilson Aparecido da Costa, as cacimbas são instrumentos importantes de preservação da água. “As cacimbas são de fácil construção, mas exigem um trabalho de manutenção e conservação constante, o que, infelizmente não ocorreu nos últimos anos aqui em Poços. Pretendemos voltar com esta ação buscando aproveitar racionalmente as águas das chuvas, reduzindo ao mínimo suas perdas por enxurradas e promovendo a recarga do lençol d’água e a manutenção de nossas nascentes, entre outros benefícios”, concluiu Costa.