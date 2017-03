“Em cima da hora” vence o concurso de blocos caricatos

Delma Maiochi

Poços de Caldas, MG – A novidade do carnaval este ano foi o concurso dos blocos caricatos, que contou com 10 inscrições:

Viajando na Folia, Vermelho e Preto, River Bloco, Liga da Justiça, Tok to atoa, Em cima da hora, Bloco das Misses, Folia Nacional Inn, Amigos do Casca e Sementes do Reggae.

Os jurados avaliaram criatividade, animação, organização, entre outros quesitos. A premiação foi de R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1.500 para o segundo, e R$ 1 mil para o terceiro colocado, além de troféus.

O grande vencedor foi o Bloco Em cima da hora, seguido pelo Sementes do Reggae e Bloco das Misses.