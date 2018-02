Empresa fará proposta para terceirizar futebol da Caldense

Poços de Caldas, MG – O jornal da Mantiqueira apurou que uma empresa deve fazer uma proposta para cuidar do futebol do clube. A intenção é cuidar da terceirização das modalidades de Futebol Profissional e de Base e do Futsal do clube. Segundo apurado a os responsáveis pela empresa acreditam que é possível desempenhar a gestão das duas modalidades existentes na Caldense com bastante profissionalismo e dedicação e sem onerar o clube. A reportagem conversou com o presidente do clube, Antônio Bento Gonçalves, que não fala sobre o assunto. Segundo ele se acontecer uma proposta neste sentido ela deverá ser muito bem estudada e que a decisão teria que passar por muitas pessoas dentro da Caldense, para depois ser discutida. A empresa em questão seria de propriedade de Rúbio Guerra, o Rubinho.

Pontos da proposta

O Mantiqueira teve acesso a proposta . Confira alguns pontos:

Da parte da A.A. Caldense: Disponibilizar e manter em perfeito estado de uso o CT de Treinamentos e a quadra do clube; Disponibilizar a quadra do clube para o desenvolvimento das escolinhas de futsal com uso de duas horas e meia pela manhã e duas horas e meia pela tarde ou noite; Responsabilizar pelos gastos com as Federações Mineiras de Futebol e Futsal equipe adulto, (arbitragem, transferências regionais e nacionais e taxas de inscrições dos atletas); Responsabilizar-se com a alimentação dos atletas profissionais no CT de Treinamento durante as competições disputadas anualmente; Cessão do direito de imagem do clube para uso de seu logo e o nome A.A. Caldense em chamadas publicitárias, de divulgação e consequentemente em tudo que for necessário para captação de recursos públicos e privado em prol do projeto do futebol; Repassar as cotas de televisão e participação obtidos em classificações com as equipes de futebol, prêmios e conquistas, como também 70% dos valores em negociações realizadas com os jogadores que passarem durante o contrato vigente.

Da parte da empresa de Rubinho: Contratar os profissionais da comissão técnica e atletas com registros em carteira de trabalho pela empresa isentando o clube de gastos trabalhistas; Desenvolvimento geral do departamento de marketing e captação de recursos assim como todos os gastos para a manutenção dos mesmos; Preparar relatórios mensais quanto ao destino das verbas e repasses do clube como cotas e patrocinadores, repassar para a A.A. Caldense 30% das negociações de jogadores vendas ou empréstimos, recibos e pagamentos realizados pela empresa quanto aos gastos com o futebol; Custear as despesas com viagens sendo transporte, hotel e alimentação das equipes, contratar todos os profissionais do departamento de futebol e desenvolvedores, criar parcerias com as universidades locais afim de captar estagiários para a condução nas funções que possam ser desempenhadas por aprendizes; Repassar 10% para a A.A. Caldense pela captação de recursos do departamento de marketing da AR7 Sports Management Ltda quanto ao valor arrecadado das placas alusivas as marcas no estádio em dias de jogos, no centro de treinamentos, mídias sociais e uniformes. J – Desenvolver em nome do clube três ações solidárias por ano de contrato, buscando sempre prezar pela marca e o bom relacionamento do clube com a sociedade local.

PAULO VITOR DE CAMPOS

pvcampos@gmail.com