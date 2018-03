Eram os gregos astronautas?

Quando estudamos filosofia, ficamos sabendo que foi na Grécia que surgiu uma maneira, até então desconhecida, de fazer política.

O rei não mais era o onipotente e o seu poder foi, paulatinamente, dividido e disputado entre os cidadãos.

Era o começo de uma prática que se consolidaria a partir do século VI antes de Cristo em Atenas e que se tornaria um dos fundamentos da civilização ocidental: a democracia que fez com que tudo mudasse, ou seja, o tempo, o espaço, a autoconsciência, a memória e as formas de raciocínio, segundo o historiador Jean-Pierre Vernant.

E é Vernant quem explica a palavra democracia, dizendo: “Na democracia existe, ao mesmo tempo, “demos”, o conjunto da população, inclusive a sua parte mais pobre, e “cratos”, o poder arbitrário e soberano. A democracia, de certa maneira, é a utilização de um sistema por alguns, os mais numerosos e menos favorecidos, para obter vantagens daqueles que os gregos chamam os melhores, os mais ricos.

Para entender a Filosofia Antiga é preciso, também, conhecer a cultura grega. Mas o que nem todos nós conhecemos são as boas fontes bibliográficas para esse estudo e entendimento. Da política a medicina, Vernant destaca as contribuições dadas pela Grécia Antiga a várias áreas do saber e mostra a relação da Filosofia com essas áreas e com o contexto histórico-cultural da época.

A partir do nascimento da Filosofia, floresce o modo racional de pensar que as coisas eram analisadas a partir da razão, da observação dessas próprias coisas (mesmo que isso não fosse a Ciência em si). A política nasceu na Grécia, nas chamadas Pólis, onde seus cidadãos se reuniam nas praças públicas para discutir o que era melhor para a cidade.

Trazendo isso para a atualidade do século 21 parece que, seja no Município, no Estado e no País em que vivemos, os nossos políticos não conseguem alcançar a relação com a Pólis. Governar é dedicar-se ao bem estar do povo e não o deslumbramento com o poder. Está faltando Filosofia e, sobretudo, respeito com a Res Publica.

Hugo Pontes é

professor, poeta e

jornalista