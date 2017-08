Escola Nicolina Bernardo utiliza o Mantiqueira em trabalho escolar

Poços de Caldas, MG – Alunos da escola municipal professora Nicolina Bernardo, que integra o projeto Mantiqueira na Escola, desenvolveram um trabalho extraclasse intitulado “Seleção de reportagens’’, orientados pela professora Michelle Borges Piva, da disciplina Língua Portuguesa. Os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental utilizaram vários exemplares de jornais para a identificação de variados tipos de texto e entendimento da importância das reportagens.

‘’Neste período os alunos coletaram as reportagens. Ao final, cada um escolheu uma matéria, classificou, leu para o grupo e escreveu sobre ela.

Debateram os tipos de texto, a importância de cada um, a importância da informação e da fonte informadora. Após o debate houve exposição no mural da escola”, relata a professora. De acordo com alguns estudiosos, o uso do jornal deve ser inserido primeiramente no currículo escolar e no plano político pedagógico da escola. Tal referência não quer dizer especificamente do plano de ação da escola e sim do planejamento. Uma espécie de rastreamento do que o professor pensa e do que ele quer construir.

Para os alunos e, principalmente, para a direção e o setor pedagógico da escola, o uso dos exemplares do Mantiqueira em sala de aula foi bastante enriquecedor. “É importante o uso periódico do jornal no sentido da necessidade do professor em reconhecer os reais atributos que esse material oferece”, finaliza.

O projeto Mantiqueira na Escola tem o apoio da Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – Votorantim Metais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Poços de Caldas-MG.