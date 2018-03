Escola Raphael Sanches utiliza o Mantiqueira nas aulas de língua portuguesa

Poços de Caldas, MG – Os alunos do 3º Ano da Escola Municipal Raphael Sanches realizaram, em fevereiro, um trabalho sobre palavras e seus significados, dentro da disciplina de língua portuguesa, com a orientação da professora Nara Aparecida Alves Ávila.

O texto trabalhado foi o da matéria “Menino de 5 anos morre atropelado por caminhão”.

“O objetivo foi reconhecer a ordem alfabética no manuseio do dicionário, interpretar o texto após o uso do dicionário, recontar, manusear o jornal de forma adequada e utilizar mensagem da reportagem no dia a dia”, conta Nara.

A professora comenta que o resultado foi muito positivo durante todo o trabalho.

“Os alunos tiveram a oportunidade de comparar o pensamento lógico antes e após a interpretação, com auxílio do dicionário. Foi um processo de aprendizado muito produtivo”, diz.

Os alunos Helena da Silva e Cauan Henrique Luciano gostaram de participar do trabalho. “Gostei muito porque é sempre bom saber mais, descobrir coisas novas. E aprendi que não devemos brincar na rua, porque é perigoso”, diz Bianca.

“Achei legal o trabalho porque gosto de ver o jornal, ele é grande com gravuras. É um material para leitura diferente do livro. A reportagem que lemos é muito triste”, conta Cauan.

A supervisora da Raphael Sanches Márcia Pereira de Carvalho Vidal diz que a professora Nara realizou uma ótima aula usando o jornal para leitura.

“Através do uso do dicionário os alunos puderam compreender o significado das palavras desconhecidas encontradas, e assim entender a reportagem lida”, finaliza ela.

O projeto Mantiqueira na Escola tem o apoio da Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – Votorantim Metais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Poços de Caldas-MG.

Delma Maiochi

redacao@mantiqueira.inf.br