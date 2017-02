Esporte de Poços de Caldas fica órfão de seu mestre

Poços de Caldas, MG – O atletismo de Poços de Caldas está de luto. A cidade perdeu ontem um dos maiores incentivadores do esporte local. Olivino Martins Alvarenga, conhecido como Seu Chico Corredor, vinha enfrentando problemas de saúde desde o final do ano passado e acabou falecendo na manhã de ontem devido a uma isquemia abdominal. Seu Chico deixa órfãs gerações inteiras que aprenderam valores na vida graças ao trabalho do professor.

O velório reuniu familiares, milhares de amigos, alunos e ex-alunos do professor. O sepultamento foi realizado no final da tarde em clima de muita comoção. Seu Chico Corredor tinha 78 anos.

Amor ao esporte

A vida de Seu Chico Corredor foi toda feita de amor ao atletismo. Ainda jovem começou a disputar suas primeiras corridas e nunca mais deixou o esporte. Como atleta conquistou títulos relevantes, porém, a maior conquista veio depois que deixou as pistas. Ali começou um lindo trabalho ensinando para meninos e meninas o caminho do esporte. Em entrevistas realizadas ao longo da vida Seu Chico não sabia dizer exatamente o número de crianças que tirou das ruas. “Não sei mesmo. Foram muitas, mas isto não importa tanto. É isto que sei fazer e enquanto tiver saúde para ajudar uma criança eu vou ajudar. Não penso em números, quantidades, penso apenas em ajudar. Se eles se apegarem e treinarem com vontade a chance de serem alguém na vida será muito grande e com isto eu me sinto realizado”, dizia o mestre. Tatiele Roberta Carvalho é hoje a atleta mais conhecida revelada por Seu Chico, no entanto, um batalhão de atletas começaram nos projetos de Seu Chico. Alguns não seguiram no atletismo, mas os ensinamentos do mestre foram fundamentais. “Comecei com o Seu Chico e até hoje procuro passar para meus alunos seus ensinamentos. Ele foi um homem especial na minha vida e na vida de muita gente. Ficará marcado para sempre”, disse o professor de futsal da Caldense Júnio Pereira, o Juninho. Outro que lembra com carinho dos tempos de menino treinando com Seu Chico Corredor é Áureo César, hoje membro da comissão técnica da Caldense. “Comecei com o Seu Chico e foi uma época muito boa. Um homem que ensinava o melhor da vida para todos e não tinha como não aprender tudo que ele nos falava. Saudades eternas do velho Chico”, disse Aureo.

Projeto social

Seu Chico era atualmente responsável pelo Projeto do Amanhã e através deste trabalho continuava sua garimpagem de talentos no esporte de Poços de Caldas. Eram diversas competições em cidades da região e em Poços, além da tradicional corrida São Silvestrinha, onde todo final de ano Seu Chico levava centenas de meninos e meninas para brilharem no evento. As dificuldades para arrecadar fundos era um dos grandes problemas encontrados por Seu Chico, mesmo assim a determinação sempre falava mais alto e ele dava um jeito de colocar os garotos nas competições. “A gente sempre dá um jeito. A Secretaria de Esportes ajuda um pouco, o resto a gente tenta com amigos, o que não pode é estes meninos ficarem sem correr”, dizia sempre ao ser questionado sobre a falta de apoio.

Família

Sendo um homem tão apaixonado pelo esporte, dentro de casa era impossível que isso não contagiasse toda a família. Robson Alvarenga é hoje um dos atletas mais promissores da cidade. “Tive o exemplo dentro de casa, com meu avô, e vou levar seu nome adiante, fazer tudo para honrar ele e mostrar para todo mundo que tudo que sei da vida aprendi com o Seu Chico Corredor”, disse Alvarenga. A família tem outros atletas que se destacam e continuam levando o nome de Seu Chico aos quatro cantos. Joana D’Arc, Sueli Martins e Miranel Domingos, filhas e sobrinha do mestre. “Podem ter certeza que o trabalho que meu pai começou vai continuar. O sonho dele era ver cada criança no esporte, longe das ruas, longe das drogas, e jurei para ele que este trabalho nunca vai acabar. Enquanto tivermos forças vamos honrar e levar adiante este trabalho que ele fazia e que fez a diferença no esporte de Poços de Caldas. A saudade é grande, mas ele ficará orgulhoso ao ver que seu legado ficou”, disse Miranel. Com a morte de Seu Chico as filhas ficarão responsável pelo Projeto do Amanhã.

PAULO VITOR DE CAMPOS

