Estrutura – Editorial

No Brasil é mais fácil bater um recorde de produção agrícola do que fazer o transporte de grãos com eficiência. E o motivo é um só, a falta de infraestrutura para o transporte da produção. Dizem que este problema é antigo e foi causado por decisões políticas erradas. E é verdade, por “influência” da indústria automobilística o país investiu no transporte por caminhões abandonando as ferrovias. Um país continental como o nosso não poderia jamais ficar sem boas ferrovias que transportam mercadorias por um custo bem mais baixo. Hoje nós pagamos o preço por estas decisões políticas equivocadas. E para consertar isto ainda teremos um longo período pela frente. Estamos comemorando uma safra recorde de grãos, mas vendo caminhões encalhados e rodovias sem condições de tráfego nesta época de chuva. A consequência disto tudo é refletido na economia do país e no seu desenvolvimento e quem paga o preço alto por má gestão é o povo, que é sempre convidado para participar do rateio do prejuízo.