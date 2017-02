Exposição “Carnaval de Poços” ainda pode ser conferida no Museu

Poços de Caldas, MG – A exposição com fotos de antigos carnavais da cidade ainda segue pelo próximos dias no Museu Histórico e Geográfico. “Ainda dá tempo dos poços-caldenses e turistas apreciarem as fotos do nosso museu. São imagens que resgatam os carnavais e vale a pena conferir”, diz o coordenador do Museu Yuri Almeida Gonçalves. A exposição também tem a colaboração do artista plástico Marcelo Abuchalla, que fez a curadoria e cedeu fotos mais recentes dos festejos em Poços.

Fotos Marcos Corrêa