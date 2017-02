Febre amarela mata macaco em Poços de Caldas

Delma Maiochi redação@mantiqueira.inf.br

Poços de Caldas, MG – No último dia 2, notícias em jornais de Campinas anunciavam que, em Minas Gerais, cidades que compõem a região de Pouso Alegre estavam com rumores de morte de macacos, como Caldas e Toledo. E que Poços de Caldas estaria com morte de primata em investigação para febre amarela. Segundo nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, realmente um macaco foi encontrado morto em Poços de Caldas, dia 25 de janeiro deste ano, e foi enviado para análise na Fiocruz. O laudo, repassado pela Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, na tarde de terça-feira (7), confirmou o resultado positivo para febre amarela. “Tão logo fomos notificados, adotamos todas as medidas conforme os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde. Como a medida mais eficaz para prevenção e controle da doença é a vacinação, resolvemos intensificar sua aplicação. Os postos de vacinação terão atendimento ampliado e os servidores estão sendo convocados para esta ação”, diz o secretário de Saúde Carlos Eduardo Venturelli Mosconi. Ainda segundo ele, não haverá falta de vacina. Os estoques existentes são suficientes para atender a demanda e sua reposição garantida. “Até o presente momento, não houve nenhum caso suspeito em humanos em nossa cidade. A população pode estar tranquila, pois a Secretaria Municipal de Saúde já tomou as medidas necessárias e está preparada para o atendimento das possíveis demandas”, declara o secretário. Posto abertos A Secretaria de Saúde avisa que todos os postos de saúde estarão abertos neste fim de semana, dias 11 e 12, e o horário de atendimento durante a semana será ampliado, se necessário. Os servidores estão sendo convocados para esta ação. Imunização A Secretaria do Estado de Minas Gerais (SES/MG) distribuiu até ontem (8), o quantitativo de 4.484.400 doses de vacina contra febre amarela para atender as áreas selecionadas com estratégia de intensificação vacinal e rotina de vacinação. Dados fornecidos pelas Unidades Regionais de Saúde mostram que já foram aplicadas 2.433.390 doses de vacina no Estado, sendo 1.406.930 doses nos municípios com surto de febre amarela. Região Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desta terça-feira, outros municípios da Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre também registraram ou têm rumores de mortes de macacos, como Andradas, Caldas, Ibitiura de Minas, Santa Rita de Caldas e Ouro Fino. Legenda: Medida mais eficaz para prevenção e controle da doença é a vacinação (VACINA) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))BOX BOX)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Salas de vacinas 1. UBS Centro rua Pernambuco, 495 – 3697-5385 2. PSF Cascatinha avenida Santo Antonio, 245 – 3697-2379 3. UBS São Jorge avenida Antônio Togni, 2055 Vila Cruz – 3697-2255 4. UBS Jardim Country Club rua Nenê Basso, s/n – 3697-5330 5. PSF Ponto da Cascata rua Vicente Miranda, 229 Marco Divisório – 3715-8620 6. PSF Parque Esperança II rua Lázaro de Lima, 280 – 3697-2224 7. UBS Regional Sul avenida Antonio Marinoni, 125 São Sebastião I – 3697-53-45 8. PSF Kennedy I rua Pirita, 116 – 3715-1602 9. PSF Kennedy II rua Estanho, 195 – 3715-3391 10. PSF São José rua Professora Lourdes Mourão, s/n Jardim Centenário – 3697-5331 11. PSF Santa Rosália praça Dr. Antenor Damini, 233 – 3697-2230 12. PSF Vila Nova rua Antônio Pereira Guimarães, 299 – 3722-6907 13. PSF Dom Bosco I rua Francisco Cantos Davo, s/n Jardim Formosa – 3697-5340 14. PSF Nova Aurora rua Benedita Costa Lucas, 60 Jardim Ipê 3697-5347 15. PSF Jardim São Paulo rua Jaguari ,15 – 3697-5341 16. UBS Regional Leste rua Cecília Fisichela, s/n Estância São José – 3697-2236 17. PSF Santa Augusta rua Professora Nicolina Bernardes, 230 – 3697-5349 18. PSF Parque Pinheiros rua Victor Emanuel Imesi, s/n – 3697-5353 19. PSF Itamaraty avenida Maria Rita Lopes Pontes, 380 – 3715-3388