Filmes na TV –

As Panteras, Globo, 4h21 Charlie Angels. EUA, 2000, cor, HD. Ação. Direção: McG. Com Cameron Diaz, Drew Barrymore. Três belas investigadoras particulares munidas da mais alta tecnologia e de imensa variedade de disfarces usam suas habilidades para solucionar o sequestro de um executivo de tecnologia e manter seu projeto secreto afastado de mãos criminosas.

Entrega Mortal, Globo, 2h56 The Package. EUA, 2012, cor, HD. Ação. Direção: Jesse V. Johnson. Com Steve Austin, Dolph Lundgren. Tommy Wick decide aceitar a perigosa tarefa de entregar um “pacote“ para o chefe de uma gangue rival, conhecido como “O Alemão“. No entanto, durante o trajeto, outra gangue tenta roubar a carga, forçando Tommy a lutar por ela. Quando recupera a mercadoria, ele descobre finalmente o conteúdo que estava transportando. Mas isso o leva a problemas ainda maiores.

Corujão, Globo, 1h16 1) Ganhar ou Ganhar – A Vida É Um Jogo. WinWin. EUA, 2011, cor, HD. Comédia. Direção: Thomas McCarthy. Com Bobby Cannavale, Paul Giamatti. Mike Flaherty é um advogado que ajuda a treinar um time de luta livre de ensino médio, enquanto luta para sustentar a família. Envolvido num negócio questionável, ele vê sua sorte mudar ao encontrar um jovem atleta com um grande talento para o esporte. Mas, quando tudo parece estar dando certo, a mãe do menino volta de uma clínica de reabilitação, ameaçando levar o filho embora de uma vez por todas. 2) Invencível. Invicible. EUA, 2006, cor, HD. Drama. Direção: Ericson Core. Com Kirk Acevedo, Elizabeth Banks. O filme conta a vida de Vince Papale, fã de futebol americano que, após ser demitido e abandonado pela esposa, conseguiu jogar pelo seu time do coração.

O Guarda-Costas, SBT, 23h15 The Bodyguard. EUA, 1992, cor, HD. Romance. Direção: Mick Jacson. Com Kevin Costener, Whitney Houston. Frank Farmer, um renomado ex-agente do serviço secreto americano, é contratado pela estrela do show business Rachel Marron, quando ela enfrenta ameaças de um fã piscótico! Será que todo o profissionalismo do guarda-costas Frank resistirá à paixão crescente por Rachel?

Cada Um Tem a Gêmea Que Merece, Globo, 15h17 Jack and Jill. EUA, 2011, cor, HD. Comédia. Direção: Dennis Dugan. Com Adam Sandler, Al Pacino. Jack é um publicitário de sucesso que mora em Los Angeles com sua esposa, Erin, e os filhos. Com a aproximação do feriado, ele começa a temer a visita da sua irmã gêmea, Jill, uma grosseirona capaz de enlouquecer toda a família. A situação vai de mal a pior quando Jill revela que irá estender sua visita, obrigando Jack a aturar suas loucuras.

Coração Valente, Band, 22h30 Braveheart. EUA, 1995, cor, HD. Ação. Direção: Mel Gibson. Com Mel Gibson, Sophie Marceau. No século XIII, soldados ingleses matam a mulher do escocês William Wallace (Mel Gibson), bem na sua noite de núpcias. Para vingar a amada, ele resolve liderar seu povo em uma luta contra o cruel Rei inglês Edward I (Patrick McGoohan). Com a ajuda de Robert e Bruce, ele vai deflagrar uma violenta batalha com o objetivo de libertar a Escócia de uma vez por todas.

Filhos Do Divórcio, Globo, 23h16 A.c.o.d. EUA, 2013, cor, HD. Comédia. Direção: Stu Zicherman. Com Clark Duke, Richard Jenkins. Carter não aguenta mais a relação conflituosa entre os seus pais, divorciados há quinze anos. Quando seu irmão anuncia que vai se casar, ele busca uma terapeuta para ajudá-lo a fazer com que o pai e a mãe possam tolerar um ao outro e ir à cerimônia. No entanto, Carter descobre que esta psicóloga já conhecia o seu caso há muito tempo e, inclusive, escreveu um livro baseado na experiência de Carter, que ela chama de A.C.O.D, “Adult Children of Divorce”, ou “filhos adultos do divórcio”, em tradução literal.

Batman – O Retorno, SBT, 0h00 Batman Returns. EUA, 1992, cor, HD. Ação. Direção: Tim Burton. Com Michael Keaton, Danny Devito. Gotham City está em perigo pois um magnata inescrupuloso quer eleger prefeito e perverso Pinguim. Enquanto tenta desmascarar a dupla, Batman ainda terá um novo obstáculo: Mulher Gato, que, com suas garras, também quer dominar o mundo do crime!

Encontro Explosivo, Globo, 0h52 Knight and Day. EUA, 2010, cor, HD. Ação. Direção: James Mangold. Com Tom Cruise, Cameron Diaz. Roy Miller é um agente que guarda consigo uma bateria especial, que jamais descarrega. O objeto é cobiçado pelo governo dos Estados Unidos, que enviou o agente Fitzgerald para obtê-lo, e Antonio, um perigoso bandido espanhol. No aeroporto Miller usa June Havens para passar a bateria pela alfândega. June deseja apenas chegar o quanto antes para participar do casamento de sua irmã e, devido à pressa, consegue transferir seu voo para o mesmo de Miller. Só que no voo estão vários agentes destacados para eliminar Miller e recuperar a bateria, a qualquer custo.

A Hora do Espanto, Globo, 2h42 Fright Night. EUA, 2011, cor, HD. Terror.Direção: Craig Gillespie. Com Colin Farrell, David Tennant. Charley está encantado por sua namorada, Amy, o que faz com que ele não dê muita atenção ao papo do amigo Ed sobre o fato de o novo vizinho dele, Jerry Dandridge, ser um vampiro. Na verdade, nem mesmo sua mãe, Jane, acredita que ele possa fazer mal a alguém, mas o sumiço de Ed faz com que Charley começe a investigar, e a sua descoberta coloca todos a sua volta em perigo. Sua única salvação parece ser Peter Vincent, um famoso mágico da cidade, que parecia entender tudo de vampiros, mas, depois, afirma ser tudo fantasia. E agora? Conseguirão eles se salvar das garras do terrível vampiro?

Material Girls, Globo, 4h25 Material Girls. EUA, 2006, cor, HD. Comédia. Direção: Martha Coolidge. Com Hilary Duff, Haylie Duff. Duas garotas famosas simplesmente pelo fato de serem ricas, já que o pai é dono de uma poderosa indústria de cosméticos, levam uma vida de compras e diversão. Mas, quando sua fábrica e a fortuna da família são ameaçadas, elas começam a descobrir quem são seus verdadeiros amigos e aprendem um pouco mais sobre a vida real.