“Foi muito difícil segurar o choro”, diz Symon

Poços de Caldas, MG – No meio de semana a Rede Globo de Televisão transmitiu para todo o Brasil a partida entre Caldense e Corinthians pela Copa do Brasil. Nos estúdios da emissora o comentarista Walter Casagrande trabalhava na partida enquanto seu filho Symon, goleiro reserva da Caldense, estava no banco. Ele havia sido relacionado por Thiago Oliveira. Quando veio o intervalo o repórter Mauro Naves, que estava em Poços de Caldas, surprendeu o jovem goleiro e o colocou ao vivo numa conversa emocionante com pai para todo o Brasil escutar. “Naquela hora eu não sabia mais o que fazer. Foi muita emoção falar com meu pai. Foi difícil segurar o choro e confesso que nem sabia o que falar direito naquela hora. Escutei as palavras dele e quase não contive as lágrimas”, contou Symon ao Mantiqueira. O goleiro disse que viveu a fase mais complicada da batalha contra as drogas que seu pai travou e conta que toda a família esteve muito unida neste momento. “Foram momentos difíceis, mas meu pai foi um guerreiro, lutou muito e graças a Deus venceu a guerra. Agora bola para frente e todos estão felizes”, disse Symon. Sobre a carreira ele conta que está satisfeito na Caldense e espera pacientemente sua chance. “Temos grandes goleiros e sei que uma hora vou ter minha chance. Estou contente em Poços de Caldas, cidade que meu pai sempre falou muito bem e quero treinar para quando chegar meu momento de mostrar minhas qualidades”, completou Symon.