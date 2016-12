George Michael se vai e deixa o pop mundial mais anêmico

É, mais um: George Michael! E a lista esse ano foi lamentavelmente extensa. Só pra citar os principais: Keith Emerson (ELP), Glenn Frey (Eagles), Nick Menza (Megadeth), Rick Parfitt (Status Quo), Pete Burns (Dead or Alive) e Aleah Starbridge (Trees of Eternity). Mas três outros deixarão muitas saudades! Já havia me pronunciado anteriormente sobre a maior figura pop de nossa constelação David Bowie e sobre o mais completo e amplo músico do mundo, Prince. E para, aparentemente, encerrar esse ano caído/perdido, o planeta perde um dos maiores e melhores cantores do mundo! Tão bom a ponto de recusar um convite pra cantar no Queen! Depois de um início pop extremamente sofisticado à frente do duo Wham! ele se lançou em uma vitoriosa carreira solo, vendendo milhões de LPs, CDs e DVDs. O legado que ele deixa para música pop mundial pode ser classificado e posto na mesma prateleira de Prince, Michael Jackson, Madonna, Elton John e Bruce Springsteen. Que pelo menos o cetro ainda continue na mão dos três últimos por muito tempo! Para quem pouco conhece a obra de George Michael eu deixo a dica de alguns belos tratados da música pop: Wham! – ‘Make it Big’ (1984), ‘Faith’ (1987), ‘ListenWithoutPrejudice vol.1’ (1990) e ‘Older’ (1996). Long Live George Michael!

Rodrigo Lee é músico, produtor cultural e crítico musical