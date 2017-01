Grande jogo e autoridades interessadas. Será que continua assim depois da passagem do Corinthians?

Poços de Caldas, MG – A cidade está prestes a receber um dos maiores jogos oficiais de futebol de sua história. O Corinthians é atração em qualquer lugar do Brasil e até do mundo e receber este jogo é especial. Mas temos alguns problemas, que, infelizmente, ficarão expostos com a vinda deste evento para Poços. Sempre disse que o Ronaldão é pequeno demais para este jogo. Pequeno estruturalmente e pequeno na atenção que sempre recebeu do poder público até hoje. Apenas 7.600 pessoas poderão ver de perto esta partida, isso se a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros aceitarem que seja vendida esta quantidade de ingressos. A procura certamente será muito grande e acredito que em meia hora não serão mais encontradas as entradas para a partida. Durante a coletiva de ontem, o presidente Antônio Bento Gonçalves disse que estava atendendo pedidos do prefeito Sérgio Azevedo e da Câmara de Vereadores. Muito bom este interesse das autoridades e sinceramente espero que ele se alongue e não fique apenas limitado e este jogo contra o Corinthians. Que este interesse continue e ajude a termos um estádio que não nos cause tanta vergonha quando recebemos jogos maiores. Que este interesse traga um estudo para ampliar a capacidade do mesmo e não tenhamos que ir jogar em Varginha. Lembram-se disto? Que as partidas noturnas não deem a impressão de que estamos numa boate. Que as dependências de imprensa sejam mais dignas dos profissionais que estão ali para divulgar o que temos de melhor no esporte profissional. Enfim, que todos os problemas sejam resolvidos e que tenhamos orgulho de ter um estádio capaz de receber bem grandes eventos. Quanto a este jogo contra o Corinthians tenho minhas dúvidas. Como disse, jogo grande demais para nosso cansado Ronaldão. Olhem por isto autoridades, olhem para o estádio mesmo depois da passagem do Corinthians.

*Paulo Vitor de Campos

Diagramador, repórter e editor esportivo do Mantiqueira