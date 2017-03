Heranças – Editorial

Todo aquele que recebe a administração da cidade ganha junto várias heranças. Até aquelas heranças malditas. Estamos entrando neste assunto para falar mais uma vez do “nosso” monotrilho. Quando não se falava em lugar nenhum do Brasil em construção de monotrilho como veículo de transporte, Poços de Caldas saiu na frente lançando o seu projeto pioneiro. E de lá para cá o “nosso” projeto não saiu do papel e, o que é pior, o que foi feito virou um monstrengo incômodo. Esta semana tinha uma campanha na internet pedindo a sua demolição. Este é um problema muito grave e de difícil solução. Por quê? Porque esta obra é de iniciativa privada e não tem prazo em contrato para entrar em funcionamento. Neste meio tempo, já houve desmoronamentos dos trilhos, acidentes com veículos derrubando pilares e até descarrilamento de vagão em operação experimental. Enfim, para resolver esta pendenga será preciso muito dinheiro, tanto para demolição quanto para indenização. Ou seja, não há campanha que dê jeito.