Hoje tem Banho à Fantasia nas piscinas do Country Club

Poços de Caldas, MG – O tradicional Banho à Fantasia vai reunir foliões hoje no Country Club. O concurso começa às 15h e é aberto ao público.

O evento está completando 36 anos. Historicamente, as atrações são os próprios participantes, vestidos com fantasias feitas de papel crepom, jornal, papel d´água e outros derivados. Há ainda o mergulho nas piscinas, que é obrigatório e conta pontos na apresentação para o júri.

Ao longo dos anos, as inspirações têm sido as mais diversas, como figuras da cultura popular e personalidades. O concurso é disputado nas categorias infantil, infantil conjunto, adulto e adulto conjunto, todas no masculino e feminino.

O Banho à Fantasia é realizado pela Secretaria Municipal de Turismo.