Incêndio no São José atinge telhado de residência

Da Redação

Poços de Caldas, MG – O Corpo de Bombeiros foi chamado, neste sábado (10), por volta das 19h40, na rua Dr. Haroldo Genofre Junqueira, 55, bairro São José, onde havia um incêndio em residência habitada, porém, sem móveis. De acordo com informações da assessoria da Companhia, a casa tem cinco cômodos e um bar instalado na frente, que não foi atingido diretamente pelas chamas.

“Após levantamentos verificamos que o incêndio tinha consumido o madeiramento do telhado misto de telhas de barro e amianto, estando elas caídas, quebradas e espalhadas pelo piso. O imóvel incendiado faz divisa com outra residência, que não foi ati ngida. Fizemos o combate do fogo e o resfriamento do local, além do rescaldo”, diz a divulgação da assessoria.

Não houve vítimas, apenas danos ao imóvel, já que não havia mobília. “A proprietária do bar alega que o dono da casa é suspeito de atear fogo na própria residência e fugir em seguida. Após a conclusão dos trabalhos, trancamos a porta do bar e orientamos a proprietária do estabelecimento a não utilizar a edificação até que um profissional da área de engenharia faça uma avaliação”.