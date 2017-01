Incentivo à cultura sim, prestação de contas também

É público, notório e reconhecido a importância das leis de incentivo à cultura, fundos de cultura, editais públicos e patrocínio de empresas estatais no fomento e apoio aos diversos projetos culturais espalhados por todo país que possibilitam a circulação da cadeia produtiva da economia criativa. Isto impacta desde comunidades ribeirinhas à periferias de grandes cidades e nos últimos anos significativamente em Poços de Caldas.

A iniciativa de gestores, produtores, movimentos e associações culturais locais com apoio do poder público, do empresariado local e de estatais como o Grupo DME vem possibilitando que à cultura aconteça no município e seja reconhecida a nível regional e nacional.

Os incentivos culturais são importantes, mais cabe lembrar que os mesmos são legislações e seguem regras e instruções de encaminhamento de projetos, aprovação, execução e prestação de contas, já que os mesmos recebem recursos públicos seja de maneira direta ou através de renúncia fiscal de impostos como o ISSQN, ICMS e IR. Ao renunciar, o poder público deixa de arrecadar e destina o recurso ao investimento cultural.

Nos últimos anos por iniciativa de órgãos ligados à transparência com apoio do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Controladorias estaduais e municipais, Secretarias da Fazenda, setores contábeis, Secretarias de Cultura e do próprio Ministério da Cultura aprimorou-se muito as leis e guias de prestações de contas de projetos culturais. O famoso recibo digitado em Word ou comprado na papelaria da esquina por exemplo foi substituído pela nota fiscal eletrônica que além da descrição do serviço conforme o plano de trabalho apresentado no edital, permite a tributação e a comprovação da prestação de um serviço cultural, desde a contratação de um equipamento de sonorização ao pagamento de um músico através de um MEI (micro empreendedor individual) que possibilita ao profissional ter direitos previdenciários, afinal, o artista é um profissional como o médico e o professor.

Todo este aperfeiçoamento e rigor mais do que necessário nas prestações de contas de projetos culturais provocou nos fazedores de cultura o estímulo a buscar assessorias contábeis, capacitações em gestão cultural e profissionalizar o fazer cultural.

Infelizmente ainda existem alguns oportunistas que achando que irão se enriquecer com recursos de projetos culturais, desrespeitam regras básicas de prestação de contas. A própria CPI da Lei Rouanet no Congresso Nacional utilizou como princípio em sua metodologia de investigação a relação plano de trabalho aprovado, planilha orçamentária e apresentação da prestação de contas conforme as regras estabelecidas pelo órgão autorizador do incentivo cultural.

Em um país que a corrupção é sempre debatida e uma profunda perversidade social, o aperfeiçoamento de mecanismos e aprimoramento na gestão e fiscalização de prestação de contas, é o princípio básico para que à cultura e o apoio a projetos continue sendo fortalecido, incentivado e mostrando que além da beleza de uma apresentação artística podemos ter a certeza de onde, como e quanto foi se aplicado. Afinal, o incentivo é muito importante, e a prestação de contas também!

João Alexandre Moura Oliveira é professor e gestor cultural. Foi

diretor e primeiro secretário de Cultura da história de Poços.

Atualmente é membro do Fórum Estadual de Cultura e Secretário de Cultura, Turismo e

Esporte de Machado-MG