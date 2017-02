Inoperância do castramóvel é questionada por vereadores

Poços de Caldas, MG – Em sete meses de atividade, de abril a novembro do ano passado, 1.473 animais, entre cães e gatos machos e fêmeas, foram castrados no castramóvel, de acordo com um relatório de atividades realizado por Leandra Suedt, do setor de Epidemiologia. Mas, depois disso, em dezembro, o serviço foi interrompido por falta de veterinário, segundo explicação dada pela secretária de Administração Ana Alice de Souza.

As inúmeras reclamações feitas por protetores levaram os vereadores Gustavo Bonafé (PSDB) e Lucas Arruda (Rede) a encaminharem ao Executivo um pedido de informação questionando como o castramóvel era utilizado e o porquê de estar inoperante. “Queremos saber como funciona isso, se pode existir algum tipo de parceria com alguma instituição da cidade. A gente tem a PUC, que tem o curso de veterinária. De repente essa falta de funcionário, devido à situação financeira da prefeitura, pode ser suprida de alguma outra forma”, disse Arruda. Já o vereador Bonafé disse que cobrou da prefeitura os resultados obtidos pelo castramóvel desde que implementado. “Já temos informações de que, em breve, vai ser contratada uma veterinária. Queremos então saber mais sobre a questão já que se trata de algo importante para a cidade”, colocou Bonafé.

Enquanto a administração não responde às questões e não contrata um veterinário, o castramóvel permanece estacionado ao relento no pátio municipal. “Ele foi um grande ganho para a causa animal em Poços. Além de castrar animais de pessoas de baixa renda, era utilizado também pelos protetores, que resgatam cães e gatos das ruas e pagam as esterilizações com seus próprios recursos. O castramóvel veio suprir parte disso”, disse a protetora Delma Maiochi. Ela e outras protetoras pretendem, logo após o Carnaval, agendarem um encontro com o prefeito para tratar do assunto. “Houve, sim, alguns problemas com o castramóvel, mas que foram contornados e ele estava funcionando bem até o final do ano passado. É claro que ele não é a solução definitiva para o problema com os animais que temos, precisamos de mais políticas públicas efetivas para isso, mas o castramóvel colabora muito com o processo de castração, amenizando o abandono. Já são dois meses com ele parado, esta situação é terrível para nós. Quem vive a realidade de ter que cuidar de animais abandonados sabe da falta que faz este equipamento. Quero confiar que a nova administração já o esteja colocando para funcionar”, finalizou.

Serviço

Podem utilizar o castramóvel para esterilização de seus animais as pessoas que possuem cães e gatos, machos ou fêmeas, com idade igual ou superior a 4 meses e tenham renda comprovada de até um salário mínimo e meio. Também os cuidadores de animais recolhidos de rua, no caso de lares temporários. Todos os animais castrados são também chipados e seus registros encontram- se sob monitoramento da Vigilância Ambiental, sobre planilha alimentada e atualizada de acordo com os procedimentos realizados.