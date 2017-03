INSS – O tempo não para

Comecei a trabalhar no tempo em que existiam os IAP – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, Comerciários, Industriários e alguns mais. O governo federal, em 1966 criou o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) do Brasil a partir da fusão dos Institutos de Aposentadoria e Pensões existentes na época, ou seja, os IAP’s.

Essa foi a primeira reforma que vivenciei e me ressenti, uma vez que a medida na época, para a categoria dos bancários, era danosa Mas, como diziam: “fazer o quê, se vivíamos num momento em que a ditadura militar estava acontecendo.

Depois dessa reforma, outras vieram no decorrer dos meus 45 anos de trabalho. Algumas para mudar o tempo de contribuição, outras o tempo de serviço, outras para elevar o percentual de desconto nos salários, outras para acabar com a assistência médica… E assim chegamos até os dias atuais, sempre com a desculpa que a causa das reformas é o trabalhador.

Se nos anos de 1960 a expectativa de vida da população, em geral, era de 45, 50 anos, em 2015, 2020 ela é de 75, 80 anos. E qual é a culpa da população se está vivendo mais. E dizer que viver mais não quer dizer viver melhor.

O INSS, quando eu me aposentei em 2010, deu-me o prazo de validade de 12,5 anos a mais, ou seja, 65 + 12,5 (anos) = 77,5. É por aí que o “sistema” estima que vai ficar livre de mim. E, acredito, espera que eu vá antes disso. Assim não representarei um gasto a mais para o governo.

Sabemos que a Previdência Social é um direito fundamental do cidadão desde 1923, com a Lei Elói Chaves quando foram criadas as Caixas de Aposentadorias e pensões (CAPs), que eram organizadas por empresas e empregados e operavam em regime de capitalização, porém eram estruturalmente frágeis por possuírem um número pequeno de contribuintes e seguirem hipóteses demográficas de parâmetros duvidosos; outro fator de fragilidade era o elevado número de fraudes na concessão de benefícios.

Em 1930, o presidente do Brasil Getúlio Vargas suspendeu as aposentadorias das CAPs e promoveu uma reestruturação e as substituiu pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que eram autarquias de nível nacional centralizadas no governo federal. Dessa forma, a filiação passava a se dar por categorias profissionais.

Além dessas reformas estruturais, certamente à luz de muita pesquisa e análise, houve as várias mudanças em relação ao percentual de desconto, tanto para no salário do empregado como na obrigação do empregador.

Se na década de 1960 a contribuição do empregado era de 4% hoje chega a 11 por cento.

O certo é que a sociedade estará sempre pagando a conta, mesmo que o governo não faça a sua parte em fiscalizar, cobrar e gerir esse recurso público que deveria ser direcionado apenas para rubrica “Previdência Social”.

Quantas entidades no Brasil são isentas de pagar o INSS? Quantas empresas deixam de recolher? Quantas prefeituras não o fazem? E os clubes esportivos? E as fraudes? Os desvios de recursos?

E o trabalhador é que vai ser penalizado? Não dá para concordar. Imagine um jovem que começa a trabalhar com 20 anos. Se ele tiver muita sorte em conseguir viver bem, em um trabalho que não seja considerado penoso, vai se aposentar somente com 65 anos de idade. E tudo isso, se ele contribuir regularmente nesses 45 anos de trabalho.

Mas os políticos, lá no andar de cima, legislam em causa própria e se aposentam com 1, 2, 3 ou mais mandatos de 4,8,12 anos, respectivamente.

E quando é que deputado, senador, e ou outra categoria assemelhada pode ser considerada e classificada como trabalhadores?

Hugo Pontes é professor, poeta e jornalista