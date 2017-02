“Irmã Selma” volta a Poços neste Carnaval

Poços de Caldas, MG – O espetáculo teatral “Irmã Selma e o Seu Terço Insano” será apresentado neste domingo (26), às 20h30, no Teatro Municipal Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca. A comédia reúne personagens criados por Octávio Mendes dentro do espetáculo “Terça Insana”. Além de Irmã Selma, o humorista traz ainda personagens como Maria Botânica, Mônica Goldstein, Xanaína e Walmir. O show de humor tem uma hora e meia de duração.