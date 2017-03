Jornada – Editorial

Relatório divulgado ontem pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela empresa de pesquisa Gallup indica que 70% das mulheres e 66% dos homens no mundo entendem que as mulheres devem ter trabalhos remunerados. No Brasil, o índice é de 72% das mulheres e 66% dos homens. A pesquisa ouviu quase 149 mil pessoas em 142 países e territórios, incluindo o Brasil, e representa mais de 99% da população adulta global. Os resultados mostram que mulheres em todo o mundo preferem ter trabalhos remunerados (29%) ou estar em situações em que poderiam trabalhar e também cuidar de suas famílias (41%). De acordo com o relatório, apenas 27% das mulheres no mundo querem ficar em casa, exercendo um trabalho não remunerado. A jornada dupla já é uma realidade para muitas mulheres e cresce de acordo com esta pesquisa. Além de tudo, a mulher assumir o papel de gestor da casa também tem tendência a aumentar. Conciliar o trabalho com o cuidado das famílias, no entanto, representa um desafio significativo para as mulheres que trabalham em todo o mundo.