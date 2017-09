Jornal contribui com o aprendizado de verbos na escola Haroldo Junqueira

Poços de Caldas, MG – A auxiliar de biblioteca Aline Alcântara, da escola municipal Dr. Haroldo Affonso Junqueira, utilizou o Mantiqueira com os alunos do 5º ano do ensino fundamental.

“Durante a aula de biblioteca utilizamos edições diversas do Jornal Mantiqueira para trabalhar os verbos”, conta ela.

Segundo Aline, a atividade permitiu com que os alunos exercitassem e memorizassem o que foi aprendido nas aulas de gramática. “Eles recortaram verbos terminados em ar, er, ir e colaram em uma folha sulfite. Além de praticar o que já viram em sala de aula, os alunos aprendem a trabalhar em equipe”, diz.

A profissional também comenta que as crianças se empolgam ao ler as notícias que chamam mais a atenção e que citam nomes de cidades vizinhas onde moram seus parentes.

A professora dos alunos Luciene Ramos achou a atividade boa pois deu continuidade na matéria vista em sala de aula.

E os alunos também gostaram. Victor Hugo achou o trabalho bom pois aprendeu palavras novas e Gabriel Vince disse que o trabalho foi bom pois houve mais aprendizado sobre verbos.

O projeto Mantiqueira na Escola tem o apoio da Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – Votorantim Metais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Poços de Caldas-MG.