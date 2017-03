Jornal Mantiqueira já está em novo endereço

O jornal Mantiqueira está de casa nova. E é nova mesmo, projetada para acomodar todas as suas instalações, desde a redação até a parte gráfica. A mudança está sendo feita neste final de semana e deverá ser concretizada até o fim deste mês.

São mais de 30 anos no mesmo endereço, na avenida João Pinheiro, e serviu nestes anos todos até de referência de localização. Esta semana mesmo uma reportagem na TV dava como local da ocorrência a ponte do Mantiqueira.

Mas isto agora é passado, estamos saindo de umas das principais vias de acesso da cidade e indo para um local mais tranquilo, com facilidade de estacionamento e com ares de bairro.

Vivemos um período de transformações e mudanças significativas na área de comunicação. A crise e as novas tecnologias têm penalizado as mídias tradicionais. Mas uma coisa que ninguém discute é que a mídia impressa tem a sua força reconhecida e pautada na credibilidade da informação.

É nesse pilar que o jornal Mantiqueira mantém vivo o seu ideal. As dificuldades são desafios para as mudanças e servem para alavancar a criatividade. Por isto, o Mantiqueira, com mais de 40 anos de circulação, tornou-se um símbolo da cidade.

Bem-vindos todos à nossa nova casa.

O novo endereço do Mantiqueira é rua Campestre, 67.