Lei Seca – Editorial

Você não está bebendo quando vai dirigir? Estamos perguntando porque uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que depois de uma queda voltou a aumentar a incidência de motoristas alcoolizados. Cerca de 12% dos homens e 2,5% das mulheres admitiram dirigir depois de consumir bebidas alcoólicas. A lei é bastante rígida, tem uma multa bem forte para este tipo de delito e, mesmo assim, não inibe o motorista. Muitos contam com a sorte de não serem parados, outros não conseguem esconder a situação de embriaguês. Não são inéditas as notícias de motoristas que provocaram acidentes e estavam embriagados. Então, o que está faltando? Mais fiscalização, mais multas ou mais consciência? Muitos falam em campanhas mais fortes neste sentido. Dizem que a campanha contra o tabagismo foi mais eficiente do que a contra o álcool. O problema de dirigir embriagado pode provocar tragédias sem precedentes. A associação álcool/direção pode ser uma arma letal. A verdade é que não parece que este problema tem solução à vista. Ainda temos muito o que caminhar.