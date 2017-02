Marisa Letícia segue internada sem modificações no quadro clínico

Brasília, DF – (AB) – A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, de 66 anos, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês em condição clínica estável, segundo boletim divulgado hoje (1º) pelo hospital. Marisa está internada desde o dia 24, na capital paulista. Ela continua com monitoração neurológica intensiva, sem modificações no quadro clínico.

A ex-primeira-dama foi para o hospital no dia 24, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Segundo o Sírio-Libanês, após a admissão hospitalar, Marisa foi submetida a uma embolização de aneurisma cerebral. Posteriormente, a paciente foi submetida à passagem de um cateter para monitoramento intraventricular da pressão intracraniana.

Marisa Letícia vem sendo acompanhada pelas equipes coordenadas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Milberto Scaff, Marcos Stávale e José Guilherme Caldas.

