Memória Histórica de Poços de Caldas – Leopoldo Fróes e o Teatro Politeama

A notícia do jornal Vida Social de 31 de março de 1925 dava conta da presença do notável artista Leopoldo Fróes.

“Estará por alguns dias no Teatro Politeama a grande e reputada Companhia Nacional de Comédias, dirigida pelo consagrado ator Leopoldo Fróes para uma série de espetáculos a partir de 05 de abril.”

Apesar da grande chuva que inundou o centro da cidade, os espetáculos aconteceram. No dia 22 de abril a Cia. encerrou a temporada.

Leopoldo Fróes nasceu em Niterói, RJ, a 30 de setembro de 1882 e faleceu em Davos, Suíça, no dia 2 de março de 1932. Foi ator, compositor, letrista e cantor brasileiro. Desde pequeno, sempre quis ser ator, mas seus pais eram contra a sua vontade e não permitiram que ele seguisse seus sonhos. Formou-se em Direito, no ano de 1901, e seu pai conseguiu-lhe um cargo diplomático. Foi trabalhar em Paris. Mas não abandonando o seu desejo, começou sua carreira de ator, estreando no teatro em Portugal, em O rei maldito, na Companhia de Teatro Alves da Silva.

Em 1915, voltou ao Brasil e foi contratado pela Companhia de Dias Braga. Depois de um tempo montou sua primeira empresa com a atriz Lucília Peres, da qual se separou depois de uma sociedade que durou dois anos. Fez grande sucesso no Rio de Janeiro e São Paulo entre 1917 e 1927. No cinema, trabalhou em Perdida (1916) e Minha noite de núpcias (1931). Escreveu para o teatro duas peças em três atos: Mimosa e Outro amor. Deve-se a Leopoldo Fróes a primeira tentativa séria, depois de João Caetano, em dar à arte cênica e, sobretudo a dicção brasileira, valor de curso estético.

Leopoldo Fróes faleceu no dia 1º de março de 1932. Durante a filmagem de Noite de Núpcias, o ator contraiu um resfriado que evoluiu para uma tuberculose, sendo internado no Sanatório Davos-Platz, onde veio a falecer. Além de todo o fascínio pelos palcos, por atuar, interpretar e improvisar, Leopoldo Fróes tinha grande paixão pelo social. Em 1918, conseguiu juntar alguns amigos do meio artístico e jornalistas, como: Eduardo Leite, Mário Magalhães, Irineu Marinho, entre outros, para abraçarem uma causa social. Fundaram então o “Retiro dos Artistas”, uma associação que pudesse acolher os artistas que não tinham mais amparo, que precisassem de ajuda.

Em 1919, Leopoldo junto a seu grupo de amigos, conseguiu a doação de um terreno em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde foi montado o Retiro dos Artistas que existe até hoje. Com aproximadamente trinta e cinco casas, o lugar presta assistência a muitos artistas idosos que não têm lugar para morar e, praticamente, ficaram abandonados.

Hugo Pontes é

professor, poeta e

jornalista