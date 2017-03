Meta – Editorial

Sem aumentar impostos, o governo terminaria 2017 com despesas na área de saúde e educação comprometidas para conseguir cumprir a meta fiscal. A avaliação é da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Na última semana, o governo informou que o rombo no orçamento para conseguir cumprir a meta fiscal deste ano é R$ 58,1 bilhões. Para o cidadão comum cumprir a sua meta fiscal é preciso viver dentro do seu orçamento familiar, tentar um aumento de salário ou até mesmo fazer algum bico. Para o governo cumprir a sua meta é preciso gastar apenas o que arrecada. E arrecada muito, ele é seu sócio em tudo que você faz ou compra. Para cumprir a tal meta, tanto o governo como cidadão precisam gerenciar as finanças. Existem três tipos de gerenciamento: a eficiente, a desastrosa e a fraudulenta. Infelizmente temos visto no governo muito estes últimos dois tipos de gestões. Então, aumentar os impostos é a maneira mais simples de resolver a questão. Na outra ponta está o cidadão e sua carteira vazia. Estamos numa grande encruzilhada.