Militares do Tático Móvel apreendem drogas em Campestre

Campestre, MG – Uma equipe Tático Móvel, da 129ª Cia PM, apreendeu um adolescente de 16 anos, flagrado comercializando drogas na esquina da rua Zilda Prado Ferreira com praça Delfim Moreira, no centro. O flagrante aconteceu às 2h de ontem (25), durante uma operação.

Segundo os policiais sargento Clécio, cabos Alexandre e Barreto, o menor ao perceber que seria abordado jogou algo embaixo de um carro estacionado. A ação foi percebida pela equipe e, em averiguação, foi apurado que se tratava de um pacote contendo duas buchas de maconha e dois pinos de cocaína, já embalados e prontos para venda. Com ele foram apreendidos ainda um celular e a quantia de R$31. Os militares foram então até a casa do adolescente, onde em seu quarto, dentro de uma mochila, foram achadas mais 24 buchas de maconha.

Na ocasião, diante de sua mãe, o menor confessou que vendia cada porção de cocaína por R$15 e as de maconha por R$ 10. Ele foi então encaminhado para a delegacia de Poços de Caldas, sendo a droga apreendida.