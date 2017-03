Ministério quer renovar liberação de vistos para entrada de turistas no Brasil

Brasília, DF (AB) – O ministro do Turismo, Marx Beltrão, disse esta semana que a pasta trabalha para obter a liberação dos vistos de entrada no Brasil para países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Isso repetiria medida que vigorou durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado. A ideia é conceder a isenção para turistas dessas nações por dois anos, informou Beltrão, que visitou quinta-feira o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O ministério trabalha ainda para a implantação do visto eletrônico em outros países, como a China, que hoje é um dos maiores exportadores de turistas do mundo.

São países, segundo o ministro, que não oferecem nenhum tipo de risco imigratório e apresentam gasto per capita (por indivíduo) mais alto do que a média internacional. Estudo feito pela Organização Mundial do Turismo (OMT) mostra que há um aumento de 25% por ano de turistas quando se tem a política de isenção de vistos. “Então, se a gente fizer essa política, vamos ter no nosso país cerca de 200 mil a 250 mil turistas a mais por ano vindo dessas nações, gastando muito dinheiro aqui”, apostou. O ministro destacou que o Brasil atravessa um momento de recessão e a atração de mais turistas pode gerar empregos.

Beltrão estimou que, se a política de isenção de vistos for aprovada ainda no primeiro semestre, o Brasil ultrapassará a casa dos 7 milhões de turistas até o final deste ano. “Nós temos tudo para chegar a 12 milhões de turistas nos próximos quatro anos, se tudo aquilo que estamos querendo fazer for aprovado no Congresso Nacional”.