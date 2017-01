Morre o empresário Moacir Carvalho Dias, o “Xixo”

Poços de Caldas, MG – Faleceu neste domingo (29), aos 96 anos, Moacir Carvalho Dias, o “Xixo”. Empresário, foi criador do requeijão de copo Poços de Caldas, que depois foi incorporado a marca Danone. Depois de aposentado “Xixo” mantinha o maior viveiro de animais silvestres do país. Uma paixão do empresário. Corpo será velado no Velório Municipal e o sepultamento nesta segunda feira (30) as 16 horas.