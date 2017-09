Morre o ex-prefeito Sebastião Navarro

Poços de Caldas, MG – Morreu na madrugada deste sábado (23) o ex-prefeito de Poços de Caldas, Sebastião Navarro Filho. Ele estava internado e se recuperava de uma cirurgia em um hospital de Campinas. A sua filha, Tereza Navarro, informou o seu falecimento através da rede social e que seu sepultamento será neste domingo (24). O corpo será velado no Velório Municipal.

O homem e o político

Sebastião Navarro começou a carreira política como deputado federal, de 1979 a 1987, pela Aliança Renovadora Nacional (Arena). Nestes dois mandatos, viveu um período de intensas negociações políticas devido à luta pela redemocratização do Brasil.

Foi um dos primeiros membros do Partido Democrático Social (PDS) mas, insatisfeito com as posições do grupo, participou da fundação do Partido da Frente Liberal (PFL).

Em 1985, Navarro editou o livro “Soltando as amarras”, com discursos, artigos, debates, documentos, manifestos e notícias sobre o pensamento e as posições políticas enquanto deputado.

Foi eleito prefeito de Poços de Caldas (MG) pela primeira vez de 1989 a 1992. A gestão foi marcada por obras como o Terminal de Linhas Urbanas e o início da duplicação da Avenida Wenceslau Braz. Navarro ainda criou o Programa Municipal de Habitação e implantou cursos profissionalizantes de pequena duração para os jovens.

Em seguida, Navarro foi eleito deputado estadual em Minas Gerais por três mandatos, de 1995 a 2005. Na assembleia legislativa, o deputado lutou pelo desenvolvimento regional. Além disso, criou o Código de Defesa do Contribuinte e a lei de apostilamento de diretores de escolas, que tinham os vencimentos mantidos mesmo quando deixavam de exercer o cargo.

O segundo mandato como prefeito de Poços de Caldas ocorreu de 2005 a 2008. Durante estes quatro anos, Navarro foi responsável por diversas obras, como a Trincheira Tancredo Neves, o início do asfaltamento da estrada Poços-Palmeiral e a duplicação da Avenida Alcoa. Além disso, ainda levou para a cidade o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Restaurante Popular.

Depois do segundo mandato como prefeito, Navarro chegou a anunciar o encerramento da carreira política. Mas ainda exerceu os cargos, no governo estadual, de presidente da Companhia de Habitação de Minas Gerais (COHAB MG), de 2009 a 2010, e de Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana em 2010.