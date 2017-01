Mulher é baleada pelo marido durante briga do casal

Poços de Caldas, MG – Uma briga entre o marido e sua mulher no córrego Dantas, acabou com esposa baleada. O marido teria realizado três disparos sendo que um tiro atingiu a esposa. A vítima foi socorrida com vida e levada para a Santa Casa. Segundo informações o seu estado é grave, pois teria perdido muito sangue. A Santa casa informou que a vítima passaria por cirurgia para retirada da bala alojada no seu corpo.

A PM fez um rastreamento e localizou o autor dos disparos próximo a Unimed. Ele estava num veiculo pertencente ao casal. Autor foi preso e a arma do crime apreendida com 07 munições intactas e 3 deflagradas. A arma, uma pistola Taurus.40, tem um brasão da PM de São Paulo. Posteriormente durante buscas na residência do autor a equipe da 18ª Cia. encontrou mais duas armas, sendo um rifle 22 e um revólver 38.