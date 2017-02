Mulher é encontrada morta às margens do rio Lambari

Poços de Caldas, MG – O corpo de uma mulher, já em adiantado estado de decomposição, foi encontrado hoje (27) cedo às margens do rio Lambari, na fazenda do Osório, em um local de difícil acesso, conhecido como Vale das Antas. Segundo informações passadas pelos bombeiros, o corpo estava num desembocadouro da represa, debaixo de uma passarela, sobre uma pedra, junto a muito lixo e entulhos.

A vítima não tinha consigo nenhum documento e pelo estado do corpo foi impossível realizar o reconhecimento facial. O que se sabe é que ela mede cerca de 1,60 m e vestia calça vermelha da escola de samba Saci-Pô.

De acordo com nota emitida ontem pela 1ª Companhia Independe de Bombeiros Militar, uma equipe comandada pelo sargento Novaes esteve na fazenda e após descer em um talude de aproximadamente 15 metros de altura, fez a retirada do corpo com uso de cordas e uma urna funerária.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde aguarda por reconhecimento.