Mulher morre em acidente na BR 459

Caldas, MG – Uma Pajero com placas de Santa Rita de Caldas e uma Hilux, placas de Ipuiúna, colidiram de frente, hoje, por volta das 13h, no km 17, da BR 459, município de Caldas. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros trabalham no local. Uma das vítimas que estava na Pajero, identificada como Allis Carvalho, 30 anos, faleceu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente aconteceu próximo ao restaurante Fogão de Lenha e a pista foi interditada durante os trabalhos de resgate. Outro ocupante da Pajero, Ademilson Cândido de Souza, 43 anos, teve ferimentos graves e ficou preso às ferragens.

Não foi divulgado quantas pessoas estavam na Hilux.