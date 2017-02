Museu expõe acervo de fotos de antigos carnavais

Delma Maiochi

redação@mantiqueira.inf.br

Poços de Caldas, MG – A cidade sempre foi movimentada nos períodos de carnaval e o Museu Histórico e Geográfico resolveu mostrar isso através de fotos dos anos 20, 30, 50 e 70. “Organizamos uma exposição – “Carnaval de Poços” – utilizando o acervo do Museu. É muito interessante observar a passagem do tempo nas imagens. Os anos 20 e 30 são mostrados de modo mais estático, nos anos 50 as imagens já possuem algum movimento. Já na década de 70, com equipamentos fotográficos melhores e com a maior liberação da diversão nas ruas, se tem mais movimento ainda. Com a mudança do milênio, os equipamentos de fotografia se popularizaram e isso deu ainda maior movimento à captura de imagens do carnaval”, diz o coordenador do Museu Yuri Almeida Gonçalves.

Segundo ele, a exposição também tem a colaboração do artista plástico Marcelo Abuchalla, que cedeu fotos mais recentes dos festejos em Poços.