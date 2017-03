Mutirão – Editorial

Esta semana recebemos a informação de que moradores de um bairro da cidade fizeram um mutirão e resolveram limpar um lote de terreno que estava incomodando pelo estado de abandono em que se encontrava. Louvável a atitude dos moradores e justa a crítica que fizeram ao setor público pelo abandono do lote. Lote abandonado e sem cuidado não é uma novidade na cidade. Isto é corriqueiro. A novidade é o mutirão para sua limpeza. O morador, seja ele de qualquer lugar da cidade, tem obrigação de cuidar da área onde reside ou onde tem algum comércio. Limpar, zelar pela área é um dever do cidadão. Não há motivo algum para não fazer limpeza da rua, dos bueiros e retirar lixos até de locais públicos. O setor público é deficiente e tem grandes problemas para atender toda a comunidade. Teria sim que ter um serviço mais profissional e eficiente. Mas é fundamental a participação da população no que se refere à limpeza e conservação de locais públicos. Tem cidadão que depreda e joga lixo até mesmo em frente a sua residência. Só que a palavra cidadão não é a melhor definição para este tipo de indivíduo.