Não será possível construir uma sociedade diferente com a mesma política

Cleiton Donizete Corrêa Tereza

Por milênios, o homem permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivente e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente. – Michel Foucault

Paulo Freire, nosso grande educador, escreveu algo muito válido logo no início de seu livro Pedagogia do Oprimido, ele alerta que os sectários não deveriam continuar a leitura da obra, porque não a entenderiam. O mesmo aviso cabe para este texto. Se você já sabe das coisas, se já tem sua cartilha, tatuou seu herói, cultua seu intocável totem, fica de joelhos diante de seu mito, acatou indubitavelmente a doutrina de seu “ismo” predileto, não continue. Esse é um texto de quem, como diria Henry Lefebvre, faz o raciocínio do desconfiado.

O Brasil é um país da periferia do capitalismo. Mesmo que em seus melhores momentos, sob um determinado ponto de vista, tenha se destacado entre as maiores economias mundiais, a capacidade de tomada de decisão nas relações políticas e econômicas sempre foi limitada, e enquanto prevalecer a ordem vigente continuará a ser, afinal, no jogo da concorrência nunca faltou espaço para o intervencionismo, de forma que as potências centrais não abrem mão do papel de maestras para perpetuação de seus lucros. Esclarecer isso é importante para abandonarmos as ideias que desejam a aplicação de modelos europeus, estadunidenses, asiáticos, para nossa realidade. Não é negligenciar os acertos de outros. Michael Moore, no documentário O Invasor Americano, mostra que é possível fazer o oposto: nos apropriarmos de ações que melhorem nosso quintal, sem arrancar a grama do quintal do vizinho. Reelaborar mediante avaliação de nossas próprias experiências, de nossa cultura, escancarado esse nosso sul diverso e desgraçadamente desigual é o caminho necessário. E para além dos compêndios e das instituições o desafio é verificar essas potencialidades no cotidiano.

Nesse percurso, a compreensão de que a política (e a educação por mais óbvio que possa parecer, mas como já foi dito, estamos em dias que é preciso explicar o óbvio) se faz também pelos afetos é um aspecto indispensável, como defende o filósofo Vladimir Safatle. Em outras palavras, prevaleceram historicamente na política e na educação a manipulação pelo medo, esse afeto impulsionando e justificando as medidas de violência sobre os direitos. Aliás, para sair do senso comum, não precisamos de mais limites, de mais regras, precisamos de mais direitos. Por isso, entre as pautas que foram às ruas nos últimos anos, nenhum direito a menos é mesmo uma das mais relevantes. Assim, aqueles que pretendem uma nova maneira de fazer política precisam ter clareza sobre que afetos mobilizam suas concepções e estratégias e que sentimentos elas suscitam. Não será possível que ações objetivando simplesmente convencer e vencer, pelo grito, pela mentira, pelo personalismo, pela parcialidade intencional produzam outra coisa, diferente do que já vimos.

Uma metapolítica não será possível fazendo cabo de guerra, seja com seu estimado oposto ou com seu próximo, numa lógica fractal de competividade constante. Isso já é a perda da autonomia diante do condicionamento em um ambiente marcado pela agressividade e pelo narcisismo. Outra realidade será possível a partir de uma modificação de nós mesmos e da forma como nos socializamos, afirmando com toda a radicalidade o compromisso com o bem público e a democracia, superando o lugar comum do crescimento econômico custe o que custar. Para isso, a educação pública autônoma, como movimento de transformação dos sujeitos é primordial. Não se trata, portanto, de uma nova sigla e/ou uma nova logo, mas evidentemente de outra humanidade.

Para aqueles que chegaram até este último parágrafo com a sensação de que esta argumentação é pouco prática, observe as cacofonias sobre política nas redes sociais, estimuladas por fake news, com ciberativistas pagos por partidos políticos, empresas, pilantras de todo tipo, inclusive de outros países, e pense: que nova consciência poderá florescer? Os melhores apontamentos para uma nova política estão naquilo que não se desfaz, no que resiste, diante de todo o modo de vida planejado para a apartação. Em outras palavras, as iniciativas de associação e trabalho conjunto na sociedade sinalizam as melhores possibilidades de superação.

Cleiton Donizete Corrêa Tereza é mestre em Humanidades pelo programa de

pós-graduação

Humanidades,

direitos e outras

legitimidades –

Diversitas – FFLCH – USP e professor

da rede pública