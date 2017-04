Nenhum dever a menos

Acompanho pela mídia e pelas conversas do dia a dia, as manifestações e debates que ocorrem país afora contra e a favor de reformas propostas pela nossa desacreditada e depreciada classe política. A grande maioria das manifestações é de grupos ou partes de grupos maiores que lutam para preservar direitos. Não ouvi ou assisti até este momento nenhum destes manifestantes, debatedores, críticos ou apoiadores falarem uma única vez em deveres. Vejo sim uma parcela de um todo, que é um país, lutando para o proveito próprio, pela manutenção de regalias, legais às vezes, imorais em sua maioria. Sempre em detrimento do todo. Ou seja, vou garantir o meu, e o futuro da nação ou a perpetuação de todo um sistema que fique para a próxima geração. Nosso país esta arruinado financeiramente, politicamente e moralmente rumo ao abismo. Somos um país rico e pobre ao mesmo tempo. Pagamos os maiores impostos do mundo e a sociedade nada ou quase nada tem em troca. O país precisa de um novo pacto social. Baseado em deveres, e não em direitos. Dever dos professores de ensinar nossos alunos, exporem suas opiniões com responsabilidade sem doutrinação política de esquerda e ou de direita. Dever dos alunos de serem educados e respeitosos. Dever de saberem dos seus limites e que a escola não e local de baderna ou um clube social. Dever dos nossos representantes políticos de trabalhar para o beneficio da comunidade conforme sua proposta para a eleição, e não em beneficio próprio. Dever de se envergonharem em votar uma proposta previdenciária que aposenta o cidadão com 49 anos de trabalho e o político com quatro anos de mandato. Dever de serem os guardiões morais e exemplo de honestidade de propósito e de caráter. Dever de ter apenas o compromisso com os desejos e vontade da sociedade e dos seus eleitores. Dever dos nossos magistrados de promover a justiça da maneira mais justa, honesta e com o menor custo possível para a sociedade. Dever de viver e sentir o clamor da sociedade fora da distancia que os protegem da miséria, do crime, da impunidade e dos problemas sociais. Dever de se abster de fixar eles mesmos seus salários e de julgar os seus pares. Dever de honrar os seus juramentos quando formandos. Dever dos patrões de cumprir o prometido aos seus empregados. De tratarem a todos com respeito. Dever de pagar em dia os salários e valorizar o trabalho como forma de dignificar o homem e o progresso da sociedade. Dever de investir e correr os ricos que o capitalismo trás junto com o lucro. Dever não ficar com lucro apenas para si e dividir os possíveis prejuízos com a sociedade. Dever do trabalhador de cumprir o que prometeu no momento da sua contratação, de trabalhar com dedicação e honestidade, cumprir seus deveres e obrigações, contribuindo para o crescimento da empresa e para o progresso da nossa sociedade. Dever de se aperfeiçoar e almejar o melhor para si mesmo através do esforço próprio e não da ajuda do governo. Dever da imprensa de ser imparcial e responsável com os desdobramentos de suas manchetes e pontos de vista. Dever dos funcionários públicos de trabalhar tendo o cidadão como seu empregador e não como um problema a ser evitado. Dever de cumprirem sua jornada de trabalho com zelo e empenho, sem corporativismo e o uso de recursos moralmente condenáveis para licenças, férias prêmio, ajudas de custo e diárias, que inexistem no mundo real, mundo dos contribuintes que pagam por todo este descalabro que vivemos hoje. E assim poderíamos preencher páginas e páginas sobre os nossos deveres. Não existe sociedade no mundo que sobreviva apenas de direitos. Se os chamados “direitos trabalhistas” existissem de fato, haveria fila de americanos, ingleses, portugueses, alemães e tantos outros imigrando para nosso país, pois lá não existem os tais “Direitos” … E nós sabemos que isto não acontece. O que existe sim é a realidade de milhões de Brasileiros espalhados pelo mundo, trabalhando duramente sem sindicatos, sem CLT e com o direito sim de ganhar muitas vezes mais que no Brasil e viver uma vida digna e farta. Vamos sim protestar! Vamos sair às ruas, mas não para gritar apenas por poucos. Vamos gritar pelo nosso país!! Pelo direito de todos e não apenas alguns. Vamos protestar para que os deveres sejam cumpridos e encarados como uma obrigação de todos e não apenas de alguns. Que tenhamos todos o sentimento de dever para com Deus, para consigo mesmo, para com a família e para com a pátria.

Márcio Roberto de Oliveira é presidente da Acia e do Sindicomércio