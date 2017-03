Nocaute – Editorial

Esta é a hora do Brasil mudar de rumo? Dizem que sim, estamos tendo uma excelente oportunidade de romper alguns paradigmas. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: como fazer isso com os personagens que estão no poder? Uma grande parte está envolvida em escândalos sem fim de corrupção no poder público e no privado. Alguns apressados sugerem o fechamento do Congresso. Isto não é solução decente, numa democracia é preciso haver o amadurecimento e isto quer dizer apuração pela eleição. A verdade é que o esquema envolvendo os poderosos precisa ser rompido para que as chances do cidadão comum chegar ao comando sejam reais. Um executivo da Odebrecht em sua delação disse que teria sido engolido pelo sistema. O que quer dizer isso? Ele não teve como fugir da regra do jogo. E é esta regra que precisa mudar. Não é uma tarefa fácil e nem é certo que podemos conseguir, mas uma coisa joga a nosso favor, o sistema foi abalado. Resta saber se podemos colocá-lo a nocaute.