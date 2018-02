Novo vexame da Caldense em casa: 2×0 Patrocinense

Poços de Caldas, MG – A Caldense conseguiu novamente. Jogando diante de sua torcida o time comandado por Roberto Fonseca foi derrotado pelo Patrocinense pelo placar de 2×0. Foi o quinto jogo do time no Ronaldão sem sequer marcar um gol. Com a nova derrota a equipe volta a ficar perto da zona de rebaixamento e vê as chances de classificação para a segunda fase ficarem mais distante. O próximo jogo da Caldense será domingo, novamente em casa, contra a URT. A reapresentação deve acontecer na terça, no Ninho dos Periquitos.

O jogo

A Caldense demonstrou desde os primeiros minutos de jogo que sua torcida iria sofrer com o time. Errando passes, sem criatividade e novamente com um ataque inoperante o time de Poços nada produzia. Já o Patrocinense, que veio a Poços para buscar pelo menos um empate, foi aos poucos gostando do jogo. Aos 21 minutos os visitantes chegaram ao primeiro gol. Depois de cobrança de escanteio a bola sobrou para Diego Borges que chutou de fora da área. A bola ainda desviou e enganou o goleiro Omar. A torcida começou a cobrar e o técnico Roberto Fonseca chegou a bater boca com um torcedor. Ao final do primeiro tempo o time foi muito vaiado.

Segundo tempo

Na segunda etapa o treinador voltou com a mesma formação, o que deixou a torcida ainda mais impaciente. Seguiam os erros de passes e a falta de criação. Aos 10 minutos Fonseca colocou em campo Maxell Samurai e Clébson. Saíram Arilson e o inofensivo Neilson. Aos 17 minutos, após cobrança de falta, a bola foi levantada na área da Caldense e Ademir mandou para o fundo das redes. 2×0 Patrocinense. Para piorar a situação Davy agrediu um adversário e foi expulso corretamente. Fonseca ainda colocou Kaynan na partida, mas não deu para a Caldense. Para desespero da torcida o time conheceu mais uma derrota no Ronaldão. O estádio que antes era considerado a grande força da Veterana vem se transformando no grande “salão de festa” dos adversários. V PAULO VITOR DE CAMPOS – pvcampos@gmail.com

