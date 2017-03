Números – Editorial

Este final de semana teve manifestação a favor da operação Lava Jato. E as notícias sobre a movimentação do final de semana são muito interessantes. A ideia que passa é que foi um grande fracasso. Dá a impressão que o apoio ao juiz Sérgio Moro acabou. Estas coisas acontecem porque existem os tais números. Quantos manifestantes foram às ruas? Segundo a organização foram milhares, mas a PM disse que eram pouco mais de mil. E assim vai a guerra dos números e os recordes a serem batidos significam sim ou não à causa. É mentira, os números de pessoas nas ruas não significa que não existe apoio a uma causa. O cidadão que ficou em casa de bermuda assistindo televisão apoia tanto ou mais do que aqueles que foram para a rua. O que as pessoas querem é resultado. Resultado melhor da economia, da segurança, da educação e mais ainda de uma estabilidade. Não fique constrangido se você não foi para a rua gritar a favor do Moro. Não fique achando que não está fazendo a sua parte. Você pode dizer sim a uma causa sem precisar gritar. Fazer a sua parte é acreditar que podemos melhorar alguma coisa. E acreditar que existe alguém que possa fazer isso e que merece todo o nosso apoio.