O arquivo público e sua materialização

Hugo Pontes

Em 22 de maio de 1990 eu escrevi um artigo com os seguintes dizeres: Estamos assistindo hoje a um crítico estados de liquidação de nossas já críticas instituições culturais. Troca-se o culto da mente pela cultura do corpo. Novos tempos e costumes.

Cultura é bem de raiz. Nascemos com ela, nela e ajudamos na sua elaboração. Cada cidadão é um ser cultural. Não porque confundir o ser cultural com o homem culto. Desnecessário se faz sermos didáticos.

O fato é que as cabeças pensantes deste país têm tido enorme preocupação com o sucateamento por que tem passado nossas instituições culturais.

Resistir é a palavra. E não sem tempo.

E nessa resistência encontramos na Lei Orgânica do nosso Município, nas disposições transitórias no Artigo 6º: “Será criado o Arquivo Público Municipal”.

Já o Artigo 164 tem: “Compete ao Município reunir, catalogar, preservar, restaurar, microfilmar e por à disposição do público, para consultas, documentos, textos, publicação e todo o tipo de material relativo à história”.

Os arquivos existem desde a invenção da escrita.

Egípcios, gregos, persas, assírios e romanos possuíam arquivos.

Na atualidade a União Soviética e os Estados Unidos possuem os mais completos arquivos nacionais do mundo.

No Brasil as principais repartições encarregadas de guardar e preservar documentos brasileiros são o Arquivo Público Nacional e a Biblioteca Nacional, e alguns arquivos estaduais.

Ao Arquivo Nacional cabe, legalmente, coordenar a conservação dos documentos públicos nacionais para serem classificados sistematicamente e editados.

A grande dificuldade em não ter acesso à documentação é pelo fato de os municípios não terem um órgão de guarda e preservação dos documentos que fizeram e fazem a história do município.

Em algumas cidades do interior brasileiro o Arquivo Público existe, mas não representam nem 10 por cento dos municípios Em Minas visitei e consultei o de Uberaba, Cataguases e Juiz de Fora.

Em boa hora a sociedade de Poços de Caldas teve a lembrança de colocar na Lei Orgânica a criação do Arquivo Público Municipal.

Mas a iniciativa e sugestão estão apenas no artigo da lei.

Esperamos que, em breve, o artigo da lei seja materializado e a cidade possa, com isso, ter um órgão que cuide da preservação da história do município, para oferecer aos estudantes das escolas públicas e privadas, aos universitários e aos pesquisadores a oportunidade de ter acesso aos documentos necessários para que os diversos aspectos da história venham a compor – em monografia, dissertações, teses – a bibliografia local.

Passados 26 anos o nosso arquivo público ainda não passa de um depósito de documentos.

Poder-se-ia criar um grupo para fazer estudos a fim de criar o Arquivo Público Municipal. Com o apoio do próximo governo, acreditamos que entre os anos de 2017 e 2020 isso possa se tornar uma realidade. Basta ter vontade, principalmente a vontade intelectual.

Hugo Pontes é

professor, poeta

e jornalista