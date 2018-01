Olavo Bilac – Crônica sobre Poços de Caldas

Hugo Pontes

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac nasceu em 1865 e faleceu em 1918 no Rio de Janeiro. Deixou o curso de medicina para se dedicar ao jornalismo e à Literatura.

Seu primeiro livro foi publicado em 1888, sob o título de Poesias. Contribuiu para a fundação da Academia Brasileira de Letras. Publicou em 1919 o livro com o título Tarde. Além de sua poesia, deixou crônicas, conferências, discursos, obras didáticas e livros de literatura infantil. Seu estilo envolve a busca da perfeição da escrita. A temática é voltada para o amor sob todos os prismas e dedica-se a falar da pátria e a demonstrar todo o seu nacionalismo. É um poeta do Parnasianismo.

Entre os seus inúmeros escritos literários salientamos a crônica escrita em 1901, por ocasião de sua visita à cidade para uma temporada de descanso e repouso. Na época contava o poeta trinta e seis anos de idade e já era um escritor famoso e reconhecido no universo da literatura nacional.

Reproduzimos do livro Ironia e Piedade, um fragmento da sua crônica “Nas Caldas”, extraído da antologia de Alexei Bueno “Olavo Bilac: Obra Reunida”, por vermos nela um perfil literário sobre a vila de Poços naquele distante início do século XX.

O retrato literário contido no texto é de grande importância, pois o autor descreve como se usasse um pincel e fizesse o uso das tintas mais destacadas para pintar um quadro de sonhos. A síntese informativa tem sua razão de ser uma vez que o cronista demonstra um grande conhecimento sobre aspectos históricos do local que descreve.

“Nas Caldas – Em Poços de Caldas, por uma gloriosa manhã de ouro e safira. No centro do largo anfiteatro de serras verdes, a vila sorri, formosa e friorenta, no esplendor do dia que nasce, abrindo ao sol o seu estendal de casas brancas. É verdade que estamos em março, no mês dos ásperos calores? não pode ser verdade!… Nunca mais doce inverno ameigou a face de mais lindo pedaço da terra.

Ao lado do Hotel da Empresa, as termas rumorejam cheias da multidão jovial dos banhistas. É a hora, entre todas amável, em que os corpos, enferrujados pelo excesso do trabalho ou do prazer se vão entregar à ação do banho untuoso e cálido, cuja carícia voluptuosa faz lembrar a do olhar da Sulamita, segundo o ardente poeta do Cântico dos cânticos: é doce… porém tão doce, como se um óleo nos fosse escorrendo pela pele…

E, enquanto o sol invade o horizonte, e chiam ao longe os carros de bois, a vasta praça que os hotéis circundam é cruzada de instante e instante pelos devotos de Sulfur.

E vai alta a manhã… O sol esplende no azul sem nuvens; a casaria branca rutila e faísca; pela janela do quarto em que se alinhava esta crônica, entra uma grande borboleta, com pedrarias acesas nas finas asas inquietas; e o cronista cuida ouvir a voz cariciosa da terra, clamando na paz da vila formosa:

— Vinde, ó combalidos! vinde que a fonte de Juventa vos espera!”

Hugo Pontes é

professor, poeta e jornalista