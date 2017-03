Ordem – Editorial

É preciso mesmo uma lei para definir como devem ser colocadas as cadeiras e mesas nas calçadas em frente aos estabelecimentos comerciais? Não deveria ser necessário, mas parece que se não tiver uma lei e fiscalização o espaço público vira privado e a calçada uma extensão do estabelecimento. Este final de semana teve a notícia que a atual administração está definindo novas regras para o uso das calçadas. Só isto não basta, tem que haver fiscalização, ou seja, alguém que zele pelo cumprimento da lei. Não é um absurdo isso? Não tem sentido o comércio abusar do espaço a ponto de impedir o trânsito de pessoas. Deixar isto somente na fiscalização do poder público a gente já sabe que, quaisquer que sejam as regras, não irá funcionar de maneira adequada. O que precisa haver é a participação popular no sentido de discutir este tipo de atividade e até mesmo se manifestar contrário aos abusos. A lei ou as regras só vão funcionar se tiver apoio popular.