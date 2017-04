Paraíso – Editorial

O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), Torquato Jardim, disse esta semana que a sofisticação dos meios de corrupção implicam em uma cooperação administrativa muito intensa e muito rápida por parte dos países. “Não adianta usar meios tradicionais quando as operações são instantâneas. Em questão de segundos os recursos saem de um país para um paraíso fiscal, e depois para um segundo paraíso fiscal e desaparecem”. Para ele, “qualquer tentativa de conter o crime (…) que seja mais lenta que a velocidade dos criminosos está fadada ao fracasso”, disse o ministro. Isto quer dizer que estamos perdendo para o crime bem organizado. Com muito dinheiro em jogo, como estamos vendo o esquema envolvendo a Petrobras, qual a chance do país em conseguir parar esta sangria? Outro agravante apresentado pelo ministro é que precisamos da cooperação de outros países, sem isso não será possível o combate eficaz ao crime. Cooperação interna já é um problema imagine depender da burocracia para atingir outros lugares. Mais uma vez temos que reconhecer que o trabalho que está sendo feito pelos investigadores brasileiros no momento é heroico, porque além do poder político a ser enfrentado ainda tem o problema tecnológico. Não resta a menor dúvida de que estamos perdendo esta guerra e não é de hoje.